‘Zielig’ gedrag Neymar lokt orkaan van woede uit: ‘Ik doe beroep op de FIFA’

Neymar was na afloop van de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Mexico het gesprek van de dag. De aanvaller van Brazilië was medeverantwoordelijk voor de plaatsing voor de kwartfinale van het WK, maar vestigde ook de aandacht op zich door zich aan te stellen bij overtredingen van de Mexicanen. Alan Shearer is klaar met het gedrag van Neymar.

“Zijn gedrag is echt diep triest. Niemand twijfelt aan zijn kwaliteiten, maar het is zo zielig dat hij continu over het veld rolt en doet alsof hij zwaar mishandeld is. Waarom doet hij dat in vredesnaam? Het is een fantastisch WK, maar in mijn ogen zijn het veinzen van blessures en de vele schwalbes wel echt een minpunt”, aldus de oud-aanvaller bij de BBC.

Peter Schmeichel, oud-doelman van onder meer Manchester United en de nationale ploeg van Denemarken, is bij RT vernietigend: "De manier waarop hij kaarten probeert aan te naaien, is gigantisch irritant en walgelijk. Ik dacht op een gegeven moment dat hij dood lag te gaan, dat hij met een brancard van het veld af zou gaan en we hem nooit meer zouden zien."

“Ik doe een beroep op de FIFA, dit is iets wat we niet willen zien in het voetbal. We hebben de VAR nu, dus moeten we dit soort acteerwerk verbannen. Het enige wat ik kan zeggen, is dat ik zou wensen dat deze speler niet zou spelen. Het is zo irritant om te zien. Geef hem bij de eerste keer gelijk een waarschuwing en stuur hem daarna eruit. Dat is de enige manier waarop hij kan leren. Zie jij Lionel Messi of Harry Kane dit doen? Nee.”