AZ versterkt verdediging met aanwinst afkomstig uit Tweede Bundesliga

AZ heeft zich weten te versterken met Henri Weigelt, zo melden de Alkmaarders dinsdagochtend via de officiële kanalen. De twintigjarige verdediger komt over van Arminia Bielefeld en heeft zijn handtekening gezet onder een driejarig contract, met een optie voor nog een seizoen. AZ doet geen uitlatingen over de transfersom die met de komst van Weigelt gemoeid is.

De stopper stond dinsdag al voor het eerst op het trainingsveld met zijn nieuwe ploeggenoten. Weigelt werd opgeleid door Arminia Bielefeld en debuteerde op 17 maart van het afgelopen jaar in de hoofdmacht van de club uit de 2. Bundesliga. In totaal speelde hij tien wedstrijden op het tweede niveau van het Duitse profvoetbal.

Weigelt moet bij AZ de concurrentie aangaan met Pantelis Hatzidiakos, Ron Vlaar, Stijn Wuytens en de onlangs van Ajax overgenomen Leon Bergsma. Hij is na Rody de Boer, Marko Vejinovic en Bergsma de vierde versterking voor de Alkmaarders voor aankomend seizoen. De eveneens van Ajax overgekomen Mauro Savastano en Vince Gino Dekker zullen zich in eerste instantie aansluiten bij Jong AZ.