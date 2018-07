Pupil van Mourinho erkent frustratie: ‘Op dit niveau moet je dat begrijpen’

Marcus Rashford wordt gezien als het grootste Engelse talent dat momenteel actief is in de Premier League, maar de aanvaller van Manchester United is niet altijd verzekerd van een basisplaats. Rashford, die door bondscoach Gareth Southgate is meegenomen naar Rusland, geeft toe dat hij graag meer speelminuten wil maken onder manager José Mourinho.

“Iedere speler zal je vertellen dat het altijd frustrerend is als je niet start. Maar je moet het ook positief bekijken”, zegt Rashford, geciteerd door verschillende Engelse media, waaronder Goal. “Het heeft me niet dwarsgezeten in mijn ontwikkeling. Als het gebrek aan speeltijd mij wél had dwarsgezeten in mijn progressie, dan is dat een probleem.”

“Mourinho heeft 20 tot 25 spelers tot zijn beschikking. Iedere speler heeft andere kwaliteiten en past beter in bepaalde stijlen. Dus om de juiste balans te vinden is lastig zat voor de manager. Hij had het vorig seizoen de meeste keren bij het juiste eind, maar we hebben nog dat beetje extra nodig om de titel te pakken”, aldus Rashford, die nog tot medio 2022 vastligt op Old Trafford.

Ook bij Engeland is Rashford niet verzekerd van veel speelminuten, maar ook bij de nationale ploeg weet hij dat hij veel concurrentie heeft. “Je moet geduldig zijn. Je moet er open instaan, want er zijn veel topspelers die andere kwaliteiten bieden. En op dit niveau, als het nou om Engeland gaat of om de club, moet je dat begrijpen”, besluit de twintigjarige aanvaller.