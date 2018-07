Dolblije Klopp stelt Nederlandse ‘big hit’ grotere rol in het vooruitzicht

Pepijn Lijnders in in juni teruggekeerd bij Liverpool nadat zijn avontuur bij NEC uitliep op een deceptie. De Limburger is opnieuw opgenomen in de technische staf van manager Jürgen Klopp. Volgens de Liverpool Echo is men zeer tevreden over de prestaties én werkwijze van Lijnders en zal hij komend seizoen een grotere rol krijgen bij the Reds.

Maandag begon Liverpool de voorbereiding op het komende seizoen en Klopp is van plan meer verantwoordelijkheid te geven aan Lijnders, die wordt beschouwd als een big hit. De assistent-trainer van de Duitser is geliefd bij spelers en stafleden en oogst respect, waarbij zijn enthousiasme aanstekelijk werkt, zo klinkt het.

Met name spelers die voortvloeien uit de academie zijn blij met de aanwezigheid van Lijnders, zoals Ben Woodburn en Trent Alexander-Arnold. Volgens de lokale krant is het ‘overduidelijk’ dat de voormalig trainer van NEC een grotere rol zal krijgen in het aankomende seizoen. “Hij is een vertrouweling van Klopp, een luitenant wiens bijdrage enorm wordt gewaardeerd door de manager”, zo luidt de conclusie.

“Erg goed dat hij er weer bij is”, stelt Klopp dinsdag op de clubsite van Liverpool over Lijnders. “Hij heeft een halfjaar belangrijke ervaring opgedaan en om hem nu terug te hebben, is fantastisch. Toen hij weer terug was, was iedereen dolblij. Hij is een fantastisch persoon en een fantastische coach. Het is erg belangrijk dat we hem terug hebben. Ik kijk ernaar uit om weer met hem samen te werken.”