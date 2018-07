‘Ajax zet mogelijk streep door komst Magallán na deal met Manchester United’

De Telegraaf meldde maandag dat Ajax vol inzet op de terugkeer van Daley Blind en Voetbal International schrijft een dag later eveneens dat er iets speelt tussen Ajax en de speler van Manchester United. Het weekblad voegt daaraan toe dat de Amsterdammers een belangrijke rol zien weggelegd voor vader Danny Blind.

Blind senior maakt sinds enkele weken deel uit van de Raad van Commissarissen van de club en Ajax hoopt dat de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal zijn zoon ervan kan overtuigen te kiezen voor een terugkeer in de Johan Cruijff ArenA. Daley Blind was in januari al dicht bij een overstap van AS Roma en het is nu ook niet uitgesloten dat hij the Red Devils verlaat voor een buitenlandse topcompetitie.

Ajax is daarnaast nog bezig met de komst van Lisandro Magallán, maar als het erin slaagt om Blind te verleiden tot een terugkeer is de komst van de Argentijn geen zekerheid meer. Directeur spelerszaken Marc Overmars is al maanden bezig met een transfer van de verdediger en Magallán werd zelfs al medisch gekeurd door Ajax. Zolang zijn club Boca Juniors geen vervanger heeft weten te strikken, weigert die club echter om Magallán vrij te geven.

Ajax zou inmiddels het geduld beginnen te verliezen aangezien de eerste wedstrijd in de voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz met rasse schreden nadert. Blind, die zowel centraal achterin, als linksback of verdedigende middenvelder kan spelen, zou hierdoor een alternatief voor Magallán kunnen zijn, al lijkt de kans dat beide spelers volgend seizoen het shirt van Ajax dragen ook niet uitgesloten.