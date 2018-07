‘Dader’ fileert Neymar: ‘Als hij wil liggen, moet hij naar huis gaan en slapen’

Brazilië won maandagmiddag met 2-0 van Mexico door treffers van Neymar en Roberto Firmino. Eerstgenoemde werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd, maar veel voetbalfans kunnen zich niet vinden in de onderscheiding voor de aanvaller van Paris Saint-Germain. De dribbelaar vestigde maandag de aandacht op zich door bij overtredingen van de Mexicanen overdreven te reageren.

Dieptepunt was het voorval in de tweede helft waarbij Miguel Layun lichtjes op de enkel van Neymar ging staan. De Braziliaan kermde het daarna zogenaamd uit van de pijn, tot ergernis van veel voetbalfans. “Dit is voetbal. Als hij niet aangeraakt wil worden, moet hij iets anders gaan doen”, steekt de verdediger van Mexico na afloop van wal, geciteerd door Goal.

“Hij maakt zich meer druk om op de grond te vallen. Als hij wil liggen, moet hij naar huis gaan en slapen. Hij lag op de grond en ik raakte hem aan toen ik naar de bal zocht. Ik weet van zijn talenten, maar ook van zijn ‘trucjes’. We kennen Neymar en hij wil graag de hoofdrolspeler zijn, binnen en buiten de lijnen. Het is overduidelijk”, doelt Layun op het acteerwerk van Neymar.

“Iedereen die de wedstrijd heeft gezien, weet wat ik bedoel. Hij is gewoon zo, dat is zijn persoonlijkheid. Maar je moet het apart zien en hem het beste wensen. Hij is een speler met veel talent en hopelijk gaat hij zich op een dag toeleggen op meer voetballen. Hij zou nog spectaculairder zijn als hij zich focust op voetballen in plaats van andere dingen.”