De toekomst van Stefano Sturaro ligt mogelijk in de Premier League. Volgens zaakwaarnemer Carlo Volpi willen Newcastle United, Southampton en Wolverhampton Wanderers de middenvelder van Juventus. (Diverse Italiaanse media)

AC Milan heeft contact gezocht met het management van Leandro Paredes, ook al wil Zenit Sint-Petersburg geen medewerking verlenen. Een week geleden liet Napoli ook al blijken interesse te hebben in de middenvelder. (Sky Italia)

Kevin-Prince Boateng lijkt Eintracht Frankfurt te verlaten en keert waarschijnlijk terug in de Serie A. Sassuolo hoopt binnen afzienbare tijd de komst van de ex-speler van AC Milan voor drie seizoenen aan te kondigen. (Sky Italia)

NAC Breda onderhandelt momenteel met Frosinone over Rai Vloet. De middenvelder mag de Bredase club verlaten en staat open voor een contract met de Serie B-club. (Diverse Italiaanse media)