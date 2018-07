Courtois verlangt naar kinderen: ‘Ik ga iets doen om ze meer te kunnen zien’

Thibaut Courtois wist zich maandag samen met zijn ploeggenoten van België ternauwernood te plaatsen voor de kwartfinale van het WK door een 0-2 achterstand tegen Japan om te buigen in een 3-2 zege. De doelman van Chelsea, die wordt gelinkt aan Real Madrid, gaat na het WK mogelijk vertrekken bij de Londenaren en vaak wordt Spanje genoemd als mogelijke bestemming.

Courtois heeft al meerdere keren aangegeven dat hij graag naar Spanje wil trekken, aangezien zijn kinderen daar opgroeien. De keeper wil echter pas na het WK iets over zijn toekomst zeggen. “Ik geniet van het leven in Londen. Madrid en Londen zijn geweldig”, stelt Courtois, die nog tot medio 2019 vastligt op Stamford Bridge, geciteerd door onder meer Sport.

“Het punt is: mijn kinderen wonen in Madrid. Ik wil ze graag dichtbij hebben. Dat betekent niet per se dat ik terug ga naar Spanje, maar voor mij zijn ze wel erg belangrijk. Ik ga iets doen om ze meer te kunnen zien”, aldus Courtois, die jarenlang voor Atlético Madrid speelde. “Ik ga nu niet speculeren, ik ga het na het WK bekijken. Het belangrijkste zijn mijn kinderen en ik bepaal later wat het beste voor me is.”

Courtois ging ook in op de kansen die België heeft tegen Brazilië, tegenstander in de kwartfinale. “Het is een geweldig team, maar voetbal brengt ongelooflijke momenten teweeg. Kijk maar naar de wedstrijd tegen Japen. Alles is mogelijk. Zij zijn iets meer favoriet dan wij, maar we zullen er alles aan doen om te winnen”, besluit Courtois. De twee toplanden nemen het vrijdagavond tegen elkaar op in Kazan.