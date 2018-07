‘Blijk van grote naïviteit’ op glorieavond België: ‘Ontgoochelende prestatie'

België ontsnapte maandag op spectaculaire wijze aan uitschakeling op het WK door een 0-2 achterstand om te zetten in een 3-2 overwinning. In België wordt volop nagenoten van de comeback tegen Japan, die tot stand is gekomen door treffers van Jan Vertonghen, Marouane Fellaini en Nacer Chadli. Media in België en omstreken zijn lyrisch over de ommekeer die is ingezet door de Rode Duivels, maar plaatsen ook enkele vraagtekens.

"Delirium!", zo kopte Sporza over de prestatie van België, dat zich "met bloed, zweet en tranen" en een "Houdini-truc in de slotseconden" wist te kwalificeren voor de kwartfinale van het WK, waarin Brazilië de tegenstander zal zijn. "Een prachtige tik van een voor de rest matige Kevin de Bruyne, de afgewogen voorzet van Thomas Meunier, het overstapje van Romelu Lukaku en de binnentikker van Chadli: 3-2. Brazilië, de Duivels komen eraan!"

De Morgen is kritischer over de wijze waarop België zich presenteerde tegen Japan. Volgens het dagblad was het "surplus aan lengte" uiteindelijk doorslaggevend voor de overwinning. Dat België zogenaamd veel meer kwaliteit heeft dan zijn tegenstanders, valt wel mee, zo klinkt het. "De gouden generatie, jong, sterk, groot en getalenteerd, kon pas in blessuretijd een stel oude Japannertjes afserveren.”

Volgens het Franse L’Équipe heeft de ploeg van Roberto Martinez geluk gehad. “In een onvoorspelbaar WK is België maandag nipt aan een verschrikkelijke desillusie ontsnapt. Na een 2-0 achterstand door een blijk van grote naïviteit, hebben de Belgen zich terug georganiseerd om nog voor de verlengingen de overwinning veilig te stellen na een geweldige tweede helft.”

“Een glorieavond voor de Rode Duivels”, kopt het Spaanse Marca. “België is beangstigend. Toen ze eigenlijk uit het WK lagen, pakten ze uit met una remontada historica, een historische comeback na een verwoestende counter. Alle eer ook voor Japan, dat sterk voor de dag kwam, maar gestuit is op de Rode Duivels die voorin de kwaliteiten hebben om alles te doen.”

De BBC keek vooral na de mindere prestaties van de Premier League-sterren. “Ze leverden een ontgoochelende prestatie en Martinez koos voor bankzitter Fellaini en Chadli in zijn uur van de waarheid.” The Guardian was lovend over de keuzes van de bondscoach: “Martinez is teruggekeerd naar de basis om de 2-0 achterstand om te buigen, het zweet af te vegen en zijn team te zien doorstoten naar de kwartfinale. Als je vriendelijk bent, geef je hem de credits dat hij een plan B heeft.”