De Boer voorziet miljoenentransfer: ‘Ik denk dat het einde verhaal is voor PSV’

Gary Lineker is op het WK in Rusland onder de indruk geraakt van Hirving Lozano. De aanvaller van PSV kon maandag echter niet voorkomen dat Brazilië ten koste van Mexico de kwartfinales van het mondiale eindtoernooi bereikte. Lineker voorziet deze zomer hoe dan ook een transfer van Lozano. “Ik denk niet dat Lozano nog lang voor PSV speelt”, tweette de oud-aanvaller en presentator van BBC maandag bewonderend.

Frank de Boer is het volledig eens met Lineker. “Ik vind het knap hoe hij het heeft gedaan”, zegt De Boer in gesprek met de NOS. “Zijn eerste echte optreden op een groot toernooi. Het is terecht wat Gary Lineker heeft geschreven. Ik denk dat het einde verhaal is voor PSV.” Lozano was in de eerste groepswedstrijd tegen Duitsland meteen doorslaggevend door de enige treffer te maken: 0-1. In de andere drie wedstrijden kwam hij niet tot scoren, maar verscheen hij wel telkens aan het startsignaal.

Volgens het Eindhovens Dagblad is de regerend landskampioen van Nederland van plan Lozano alleen voor de absolute hoofdprijs te laten gaan. Memphis Depay vertrok in de zomer van 2015 voor minimaal 34 miljoen euro naar Manchester United en de Eindhovenaren willen een record breken door meer te willen vangen voor Lozano, namelijk ongeveer 40 miljoen.

Lozano werd de afgelopen maanden in verband gebracht met onder meer Barcelona, Juventus en het Everton van Marcel Brands. Eerstgenoemde club had al contact met de vader van Lozano om over een eventuele overstap te praten. “Barcelona heeft ons benaderd, maar op dit moment is er nog niets duidelijk”, claimde Lozano senior.

Lozano werd vorig jaar voor acht miljoen euro overgenomen van het Mexicaanse Pachuca. Aangezien die club wel een fors doorverkooppercentage heeft bedongen, willen de Eindhovenaren een flinke transfersom ontvangen. De 22-jarige Lozano, die in zijn debuutseizoen bij PSV tot zeventien treffers kwam, ligt nog tot medio 2023 vast in het Philips Stadion.