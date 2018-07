‘Te dure Jörgensen kan miljoenentransfer vergeten ondanks perfect profiel’

Nicolai Jörgensen kon op het WK weinig potten breken namens Denemarken en heeft zodoende zich nauwelijks in de kijker kunnen spelen van geïnteresseerde clubs, stelt Chris Waugh. De clubwatcher van Newcastle United namens Chronicle Live claimt dat the Magpies inmiddels zijn overgestapt op andere mogelijke aanwinsten in de spits.

Feyenoord zou ongeveer 25 miljoen euro willen toucheren voor de Deense aanvaller, maar Newcastle United zou daar niet in willen meegaan. Jörgensen wist in 18 van de 22 officiële wedstrijden in 2018 niet tot scoren te komen, iets wat ook de club van manager Rafael Benitez niet is ontgaan. Afgelopen winterstop wilde Newcastle United Jörgensen nog strikken, maar kon het geen deal sluiten met Feyenoord.

"Hij is zonder twijfel een getalenteerde voetballer. Jörgensen zal nooit de meest mobiele aanvaller worden of de meest technische, maar hij past precies in het profiel wat Benitez graag ziet: een lange, krachtige targetman die zijn ploeggenoten betrekt in het spel en zelf 10 tot 15 doelpunten kan scoren", stelt Waugh. Aangezien Jörgensen weinig indruk maakte op het WK, zal Newcastle nu zeker niet meer aan de hoge vraagprijs van Feyenoord voldoen, zo klinkt het.

Martin van Geel, technisch directeur van de Rotterdammers, liet eerder weten dat Jörgensen mede vanwege de ‘WK-factor’ niet is getransfereerd afgelopen winter. “Dat zat in ons achterhoofd. Maar de belangrijkste reden om Nicolai te behouden was dat we per se nog een prijs wilden winnen. Dat is gelukt", doelde de beleidsbepaler op het winnen van de KNVB-beker.