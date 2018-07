Marca ‘bevestigt’: Juventus gaat serieus voor Cristiano Ronaldo

In navolging van Tuttosport afgelopen zondag beweert nu ook Marca dat Cristiano Ronaldo zijn loopbaan mogelijk bij Juventus voortzet. De meest verkochte sportkrant van Spanje meldt dinsdag op de voorpagina dat de Italiaanse topclub serieus voor de komst van de sterspeler van Real Madrid en het nationale elftal van Portugal gaat. “Geen Premier League, geen Paris Saint-Germain, geen China en geen Japan. Juventus heeft de beste papieren om Cristiano Ronaldo te halen”, zo verzekert de sportkrant.

Volgens Marca heeft Juventus achter de schermen inmiddels de eerste stappen gezet om de komst van Ronaldo mogelijk te maken. De 33-jarige Portugees zorgde in mei, nog geen half uur na het winnen van de Champions League, voor de nodige verbazing toen hij min of meer aangaf dat het allemaal mooi was geweest. Daar kwam Ronaldo later op terug, door aan te geven dat het geen handig moment was geweest. Nu zouden de Portugees en Juventus een mondeling akkoord over een vierjarig contract hebben.

Juventus zou Ronaldo ongeveer dertig miljoen euro per jaar willen bieden en een contract tot medio 2022. Ter vergelijking: de huidige verbintenis van de aanvaller in Madrid loopt een jaar eerder af en het salarisvoorstel van Real bedraagt vijf miljoen euro per annum minder. De Portugees kan zogezegd een nieuw contract met de Champions League-winnaar ondertekenen, maar zijn gespannen relatie met voorzitter Florentino Pérez kan ervoor zorgen dat hij elders een nieuwe uitdaging wil aangaan.

Pérez beloofde ruim een jaar geleden, na het winnen van de Champions League in Cardiff, al een nieuw contract aan Ronaldo, maar kwam zijn belofte niet na. Toen de aanvaller een mindere periode in de eerste fase van afgelopen seizoen kende, hoorde hij zelfs niets van de burelen van Real Madrid. Pas toen de Portugees daarna op ongekende wijze het net begon te vinden, kwam de directie in actie en dat steekt de clubtopscorer aller tijden. Hij voelt naar verluidt sowieso niet de (financiële) waardering die Lionel Messi, Neymar en Antoine Griezmann elders wél, en zonder strubbelingen, krijgen.

De transferclausule van Ronaldo bedraagt een miljard euro, maar Juventus en de aanvaller weten dat hij de club voor een veel lager en schappelijk bedrag kan verlaten. Ronaldo zou in januari zelfs een document hebben gekregen waarin staat dat hij de club in de toekomst voor een redelijk bedrag mag verlaten.