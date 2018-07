Japan betreurt ‘tragedie’ tegen België: ‘Dit zag niemand bij ons aankomen’

Japan leek maandagavond in Rostov lang op weg naar de volgende verrassing op het WK in Rusland. De ploeg van bondscoach Akira Nishino nam na rust een 0-2 voorsprong door doelpunten van Genki Haraguchi en Takashi Inui. België vocht zich echter in het laatste kwart van het duel terug; Jan Vertonghen en Marouane Fellaini poetsten de achterstand weg, waarna Nacer Chadli diep in de extra tijd het eindstation van een scherpe counter was.

"Ik ben er kapot van”, erkende Nishino na afloop. “Misschien is de nederlaag te wijten aan mijn tactische beslissingen als coach, maar dat kan ik nog niet toegeven. Ik weet alleen dat dit voelt als een tragedie en dat we dit verlies moeten accepteren. We controleerden de wedstrijd en wilden nog graag die 3-0 maken om het duel op slot te gooien.”

“Daar kregen we ook de kansen voor, maar op dat moment schakelde België op het juiste moment een tandje bij. Dat we ook nog de 3-2 tegenkregen na een supercounter, had niemand bij ons aan zien komen." Japan strandt zodoende voor de derde keer in de laatste zes WK's (2002, 2010 en 2018) in de achtste finales.

Nishino is blij dat Japan revanche heeft genomen voor de uitschakeling op het WK in 2014, toen Japan in een groep met Colombia, Griekenland en Ivoorkust als laatste eindigde. "Heel Japan kan zich nog wel herinneren dat we er in Brazilië niet in slaagden de achtste finales te bereiken nadat we de laatste groepswedstrijd verloren van Colombia. We hebben vier jaar hard gewerkt om revanche te nemen en dat hebben we gedaan door Colombia in het eerste groepsduel te verslaan.”