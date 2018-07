Van Bommel wacht gesprek met WK-ganger: ‘Dat is niet goed voor zijn carrière’

Albert Gudmundsson moet op korte termijn een beslissing over zijn toekomst nemen. De vleugelaanvaller annex IJslands international heeft een nieuw contract bij PSV in beraad, maar staat ook in de belangstelling van andere clubs. Zijn keuze zal hij mede laten afhangen van een gesprek dat hij zal hebben met de nieuwe trainer, Mark van Bommel.

Zaakwaarnemer Laurens Melotte sluit niet uit dat Gudmundsson, die nu tot medio 2019 op de loonlijst staat en maximaal anderhalf miljoen euro moet kosten, alsnog ingaat op de avances van PSV. Het standpunt van Van Bommel is hierin echter cruciaal. "Albert moet nu echt één, of in internationale periodes gewoon twee keer per week gaan spelen en een jaar zoals afgelopen seizoen is voor zijn carrière niet goed," geeft Melotte dinsdag in gesprek met het Eindhovens Dagblad aan.

Gudmundsson speelde 63 wedstrijden voor Jong PSV in de Jupiler League. Daarin liep hij bijna één op twee: 28 treffers. De IJslander maakte in augustus 2017 zijn debuut in het hoogste keurkorps van de inmiddels naar Fenerbahçe vertrokken Phillip Cocu, die de aanvaller in januari 2018 bij de eerste selectie haalde en in totaal twaalf maal beroep deed op de aanvaller. Gudmundsson zat bij de selectie van IJsland op het WK in Rusland en deed enkele minuten mee in de laatste groepswedstrijd tegen Kroatië (1-2).

Gudmundsson zou zodoende voor zijn kans kunnen gaan bij PSV indien Van Bommel uitspreekt het te zien zitten in de IJslander. “PSV is kampioen geworden en dus kun je zeggen dat men de goede keuzes heeft gemaakt. Voor de ontwikkeling van Albert is het niettemin belangrijk dat hij voldoende aan bod komt. Dat kan op allerlei manieren, waarbij de hoofdtrainer natuurlijk de doorslaggevende factor is.”