Miljoenenaankoop Tadic bracht maandag ‘geheim bezoek’ aan Ajax

Dusan Tadic heeft maandag een ’geheim’ bezoek aan Ajax gebracht, zo meldt De Telegraaf dinsdag. De 29-jarige aanvallende middenvelder leek na de uitschakeling van Servië op het WK in Rusland eerst op vakantie te gaan, maar volgens het dagblad kozen club en speler er echter voor om eerst het papierwerk in orde te maken en Tadic maandag een medische keuring te laten ondergaan.

Ajax betaalt een transfersom van 11,4 miljoen euro, die op basis van variabele bonussen kan oplopen tot maximaal 13,7 miljoen euro. Eerder kwamen er nog berichten naar buiten dat Ajax ruim zeventien miljoen euro neer moest leggen om het nog tot medio 2020 lopende contract van Tadic bij Southampton af te kopen, waarmee hij de duurste aankoop ooit in de Eredivisie zou worden. Dat record blijft nu echter in handen van Tadic' landgenoot Miralem Sulejmani, die sc Heerenveen in 2008 voor 16,25 miljoen euro verruilde voor Ajax.

Tadic schudde maandag de handen van de technische staf van Ajax en ontmoette oude bekenden als Alfred Schreuder en Henk Veldmate. Volgens het dagblad zal Tadic vandaag, als de resultaten van de medische keuring in orde zijn, officieel zijn handtekening onder een contract tot medio 2022 zetten en hij via de officiële mediakanalen van de Amsterdamse club gepresenteerd worden. Daarna gaat Tadic met zijn gezin alsnog (kort) op vakantie.

De eerste officiële wedstrijd van Ajax, dat vorige week met de voorbereiding op komend seizoen startte, is op 25 juli thuis tegen Sturm Graz in de voorronde van de Champions League. Erik ten Hag gaf eerder al aan dat de Serviër beschikbaar is. Een week later is de return in Oostenrijk. Het Eredivisie-seizoen begint voor Ajax op zaterdag 11 augustus met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo.

Tadic droeg tussen 2010 en 2012 het shirt van FC Groningen en was goed voor 14 doelpunten in 76 wedstrijden. Tussen 2012 en 2014 kwam hij voor FC Twente uit en ging zijn moyenne omhoog: 32 doelpunten in 85 wedstrijden. Sindsdien kwam de Serviër uit voor Southampton, waarvoor hij 24 doelpunten in 162 wedstrijden maakte en in de voorbije voetbaljaargang een belangrijke bijdrage had aan de handhaving van the Saints in de Premier League.