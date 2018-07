Daley Blind reageert: ‘Iedereen weet hoe ik over Ajax denk’

Ajax ziet kans Daley Blind deze zomer naar Amsterdam te halen, zo meldde De Telegraaf maandag. De linkspoot annex Oranje-international zou na vier jaar Manchester United hebben aangegeven open te staan voor een terugkeer bij Ajax.

Vanaf zijn vakantieadres reageert Blind desgevraagd (kort) op de poging van Ajax om hem in te lijven. “Ik kan er niet zo veel over zeggen, maar iedereen weet hoe ik over Ajax denk”, vertelt de 28-jarige verdediger annex middenvelder dinsdag aan De Telegraaf. Vader en commissaris Danny Blind wilde niet reageren op de vermeende interesse in zijn zoon, zo schrijft het dagblad.

Blind staat nog tot medio 2019 onder contract bij Manchester United, waarvoor hij afgelopen seizoen maar zeven Premier League-wedstrijden speelde. Door zijn gebrek aan speeltijd onder trainer José Mourinho hoopt Ajax dat de Engelsen niet de hoofdprijs vragen voor Blind, die in 2014 voor 17,5 miljoen euro naar Old Trafford vertrok.

Oud-United-doelman en Ajax-directeur Edwin van der Sar wordt volgens De Telegraaf naar voren geschoven als onderhandelaar. Naar verluidt wil Ajax qua salaris ook ver gaan voor Blind, nadat vorige week Dusan Tadic werd overgenomen van Southampton. Een mogelijk probleem is de transfersom, daar Manchester United de optie in het aflopende contract van Blind alleen verlengde om deze zomer mogelijk een mooi bedrag te toucheren.

Eerder legden de Amsterdammers Zakaria Labyad (FC Utrecht), Hassane Bandé (KV Mechelen) en Perr Schuurs (Fortuna Sittard) vast voor komend seizoen. De eerste officiële wedstrijd van Ajax in dit seizoen is op 25 juli thuis tegen Sturm Graz in de voorronde van de Champions League. Een week later is de return in Oostenrijk. Het Eredivisie-seizoen begint voor Ajax op zaterdag 11 augustus met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo.