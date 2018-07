Verrast Real Madrid neemt in statement afstand van ‘bod van 310 miljoen euro’

Real Madrid heeft korte metten gemaakt met het gerucht dat de club een bod heeft uitgebracht op Neymar. TVE, de nationale televisiezender van Spanje, berichtte maandag dat de Madrilenen liefst 310 miljoen euro hadden geboden voor de aanvaller annex Braziliaans international van Paris Saint-Germain. Daar is volgens Real Madrid niets van waar.

“De informatie is ronduit onjuist. Real Madrid heeft PSG of Neymar geen enkel bod gedaan”, benadrukt Real Madrid maandagavond laat in een statement. “Real Madrid is verrast dat de nationale televisiezender van Spanje compleet valse informatie heeft verspreid. Niemand van het medium heeft contact gezocht met één van de partijen, die deze vermeende informatie heel makkelijk had kunnen ontkennen.”

TVE verzekerde dat Neymar een contract tot medio 2025 bij Real Madrid kon tekenen en in totaal 45 miljoen euro kon verdienen. Zelf zou de Champions League-winnaar een bedrag van 310 miljoen euro bij PSG hebben neergelegd, maar het bericht berust volgens de Koninklijke niet op waarheid.

Neymar maakte vorig zomer voor 222 miljoen euro de overstap van Barcelona naar Paris Saint-Germain. Desondanks wordt de Braziliaan al maanden met een transfer naar Real Madrid in verband gebracht. De Spaanse topclub ziet in Neymar zonder meer een versterking voor de toekomst, maar kan zich zijn komst vanwege de regelgeving van de Financial Fair Play alleen veroorloven als men afscheid neemt van Gareth Bale of Cristiano Ronaldo.