België maakt zich op voor Brazilië: ‘Dat wordt een totaal andere wedstrijd’

België plaatste zich maandagavond ten koste van Japan ternauwernood voor de kwartfinales van het WK in Rusland. De ploeg van Roberto Martinez boog in een sensationeel duel, mede dankzij invallers Marouane Fellaini en Nacer Chadli, een 0-2-achterstand om in een 3-2 zege. Diep in blessuretijd voorkwam Chadli dat het duel tot een verlenging kwam. In de kwartfinales wacht België een duel met Brazilië, dat eerder op maandag met 2-0 van Mexico won.

“We zijn terug gekomen uit verloren positie. Dat kon omdat we erin bleven geloven en fantastische invallers hadden”, vertelde Martinez na afloop van het duel in Rostov. “De manier waarop we hebben gewonnen zegt alles over deze fantastische groep. Deze zege is voor heel België. Laten we allemaal trots zijn.”

“Op het WK telt één ding; winnen. Als je dat op de manier doet zoals wij deden is alles mogelijk. Laten we allemaal geloven in een succesvol verder verloop. We verheugen ons op de wedstrijd tegen Brazilië”, vervolgde de Spanjaard, die niet wilde praten over negatieve punten. “Die waren er niet. Japan speelde aanvankelijk heel goed, counterde slim en was koelbloedig. Voor ons heel frustrerend. Maar ons antwoord maakte alles goed.”

Martinez wil geen conclusies trekken voor de clash met Brazilië. "Dat wordt een totaal andere wedstrijd. Brazilië heeft meer ervaring op het hoogste niveau en spelers met veel talent. Het staat ook boven ons op de ranking. Vandaag waren wij de favoriet, vrijdag niet. Maar de spelers verdienen daar te staan. Hopelijk zullen de fans ons massaal steunen in Kazan. Maar nu moeten we eerst genieten van deze zege."