‘Aan de ene kant weet je dat je niet veel gaat spelen, maar Ajax is een topclub’

Kostas Lamprou heeft zijn verbintenis bij Ajax met een jaar verlengd, zo maakte de club eerder op de dag bekend. De keeper staat tot volgend jaar zomer onder contract in Amsterdam. Lamprou kwam een jaar geleden om als derde keeper te fungeren achter André Onana en Benjamin van Leer.

Lamprou was transfervrij en had daarvoor bij Willem II onder de lat gestaan. Zijn officiële debuut moest wachten tot 25 oktober 2017. Met Ajax won hij 4-1 van De Dijk. Lamprou heeft twee duels bij Ajax achter zijn naam staan. “Fantastisch. Dat is het enige dat ik zou kunnen zeggen nu", vertelt Lamprou via de officiële kanalen van Ajax. “Ik had een goed gevoel. Aan de ene kant weet je dat je niet veel gaat spelen, maar Ajax is een topclub.”

“Het afgelopen seizoen was ik trots dat ik hier een contract mocht tekenen. De groep is blij met mij en ik ben blij met de club. Ik zal er alles aan doen om er een mooi seizoen van te maken.” Lamprou, 26 jaar, besloot zijn gevoel achterna te gaan en langer te blijven. “Ik hoop dat ik dit seizoen mijn kans ga krijgen, maar weet ook dat Onana de eerste keeper is.”

“Hij heeft heel goed gepresteerd. Het is een jonge keeper met potentie om nóg beter te worden. We gaan samen trainen en leren van elkaar.” Op 6 mei had de ex-doelman van Feyenoord en Willem II voor het eerst een basisplek in een Eredivisie-wedstrijd van Ajax. In de uitwedstrijd tegen Excelsior (1-2) mocht hij het Amsterdamse doel verdedigen.