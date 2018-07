Gelukstranen bij Chadli na rampseizoen: ‘Ik kan het niet beschrijven’

De laatste keer dat een land in de knock-outfase van een WK terugkwam van een achterstand van twee doelpunten, was in 1970. Destijds was het West-Duitsland tegen Engeland, nu zorgde België tegen Japan voor een ommekeer (3-2). Nacer Chadli nam in blessuretijd het winnende doelpunt voor zijn rekening.

“Ik ben echt supergelukkig en kan het niet beschrijven. Het is echt ongelofelijk”, aldus de 28-jarige Chadli voor de camera van de NOS. De aanvaller van West Bromwich Albion kwam na 65 minuten het veld in voor Yannick Ferreira Carrasco, terwijl Dries Mertens op hetzelfde moment werd afgelost door de kopsterke Marouane Fellaini.

“Er moest wat veranderen. Japan had zich heel erg goed voorbereid. Fellaini was heel goed en na de 2-1 ging de hele teamspirit omhoog. Toen zaten we er ook in. We zijn er altijd in blijven geloven”, besluit de 28-jarige Chadli, die zijn zesde interlanddoelpunt maakte. Namens West Bromwich scoorde Chadli dit seizoen één keer in zes wedstrijden.

België neemt het komende vrijdag in de kwartfinale van het WK in Rusland op tegen Brazilië, dat eerder op de maandag met 2-0 te sterk bleek voor Mexico. De winnaar van dit duel treft in de halve finale Uruguay of Frankrijk.