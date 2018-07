‘Oh man, na die 2-0 zag ik onszelf al in het vliegtuig naar huis zitten’

België leek een verloren achtstefinalewedstrijd te spelen, want het team van bondscoach Roberto Martínez keek maandag na 52 minuten tegen een 0-2 achterstand aan tegen Japan. De Rode Duivels toonden veerkracht en wonnen uiteindelijk met 3-2, met dank aan een treffer van Nacer Chadli in extremis.

Jan Vertonghen, die de aansluitingstreffer voor zijn rekening nam in Rostov aan de Don, zag de bui al hangen: “Oh man, ik zag onszelf na die 2-0 al in het vliegtuig naar huis zitten”, zei de verdediger na afloop voor de camera van de NOS.

“We krijgen die goals zo knullig tegen, ongelooflijk. Gelukkig is het allemaal nog goed gekomen. Maar ik kan me voorstellen dat mensen ons na de 2-0 geen kans meer gaven (…) Ik ben superblij voor Nacer, Marouane Fellaini, voor mezelf en vooral voor heel België. Nu is alles weer mogelijk.”

België neemt het komende vrijdag in de kwartfinale van het WK in Rusland op tegen Brazilië, dat eerder op de maandag met 2-0 te sterk bleek voor Mexico. De winnaar van dit duel treft in de halve finale Uruguay of Frankrijk.