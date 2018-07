België kruipt door het oog van de naald tegen verrassend Japan

België heeft zich met de allergrootste moeite geplaatst voor de kwartfinale van het WK. De Rode Duivels kwamen op een 0-2 achterstand tegen Japan, maar bogen de stand uiteindelijk op miraculeuze wijze om in een 3-2 overwinning. In blessuretijd schoot invaller Nacer Chadli de winnende treffer tegen de touwen, waardoor de Belgen het in de kwartfinale gaan opnemen tegen Brazilië.

Bondscoach Roberto Martínez bracht tegen Japan in principe zijn sterkste elf in het veld en voerde maar liefst tien wijzigingen door ten opzichte van het laatste groepsduel met Engeland (1-0 winst). De Rode Duivels begonnen in Rostov sterk aan het duel en lieten zich in aanvallend opzicht direct gelden, via Axel Witsel, Romelu Lukaku en Vincent Kompany. Japan overleefde de Belgische storm in de beginfase en deed zelf ook van zich spreken. Zo kregen Shinji Kagawa en Takashi Inui kansen namens de Japanners.

Op slag van rust kon België opgelucht adem halen nadat Thibaut Courtois een inzet van Yuya Osako bijna liet glippen, al stond de aanvaller van 1.FC Köln buitenspel. Drie minuten na rust greep Japan verrassend de voorsprong. Genki Haraguchi dook vrij op aan de rechterkant van het strafschopgebied, hield even in en schoot vervolgens in de verre hoek raak: 0-1. België had de stand al snel gelijk kunnen trekken, nadat Eden Hazard opdook in het strafschopgebied. De aanvoerder van de Rode Duivels trof echter de paal.

Waar België niet op gelijke hoogte kwam, maakte Japan na 52 minuten spelen de situatie alleen maar erger voor de Rode Duivels. Kagawa ving een door Vincent Kompany weggekopte bal op en gaf het leer vervolgens aan Takashi Inui. De aanvaller, die Eibar deze zomer verruilt voor Real Betis, kreeg de tijd om uit te halen en schoot op fraaie wijze de 0-2 tegen de touwen. Na de treffers zakte Japan niet terug en bleef de ploeg van bondscoach Akira Nishino in aanvallend opzicht gevaarlijk.

Via Lukaku kreeg België twee grote kansen om de aansluitingstreffer te realiseren, maar uiteindelijk was het Jan Vertonghen die de Belgen terug in de wedstrijd bracht. Na een afgeslagen hoekschop kreeg de verdediger van Tottenham Hotspur de bal op het hoofd, waarna hij op fraaie wijze raak kopte. Na de aansluitingstreffer kon het offensief van België helemaal beginnen en Martínez had al Marouane Fellaini en Chadli in het veld gebracht. Het was uiteindelijk de middenvelder van Manchester United die de stand weer gelijk wist te trekken.

Fellaini kopte op aangeven van Hazard de gelijkmaker tegen de touwen. Vrijwel direct na de Belgische treffer kreeg Japan weer een mogelijkheid, maar Inui kon in het strafschopgebied niet tot een schot komen. Aan de andere kant kregen Chadli en Lukaku in de slotfase grote kopkansen, die allebei gekeerd werden door Eiji Kawashima. De Japanse doelman moest kort daarna ook reddend ingrijpen na een schot van Vertonghen.

Courtois moest in de slotfase nog een eigen doelpunt van Axel Witsel voorkomen, terwijl ook Honda de Belgische doelman nog testte. In de allerlaatste minuut van de blessuretijd bekroonde België zijn comeback na een perfect uitgevoerde counter. Meunier stond volledig vrij aan de zijkant van de het veld en gaf de bal breed op Chadli, die in extremis de 3-2 tegen de touwen schoot. Zodoende gaat België het komende vrijdag in Kazan opnemen tegen Brazilië in de kwartfinale.