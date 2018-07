Borussia Dortmund stuurt jonge verdediger naar Wildschut en co

Felix Passlack is na de zomer te bewonderen in de Championship. De twintigjarige rechtsback laat zich door Borussia Dortmund voor één seizoen verhuren aan Norwich City. In het huidige voetbaljaar werd Passlack uitgeleend aan TSG Hoffenheim.

“Ik kijk uit naar komend seizoen, ben erg blij om hier te zijn en hoop dat ik het team kan helpen”, vertelt de verdediger op de website van the Canaries. “Dit is mijn eerste keer in Engeland en als kind was het al een droom om in dit land te spelen. Ik denk dat het Engelse voetbal perfect bij mij past. Ik houd van de speelstijl.”

Passlack maakte in 2012 de overstap van Rot-Weiß Oberhausen naar de jeugdopleiding van Dortmund en speelde tot dusverre 21 wedstrijden in het eerste elftal. Daarin kwam de international van Jong Duitsland tot één doelpunt en één assist. Bij Hoffenheim schopte Passlack het tot vier optredens.

Als lid van de selectie van Borussia Dortmund won Passlack in het seizoen 2016/17 de DFB-Pokal en met Duitsland Onder-17 bereikte hij in 2015 de finale van het EK. Met diezelfde ploeg strandde hij later in de achtste finale van het WK in Chili. Bij Norwich komt Passlack samen te spelen met onder anderen Yanic Wildschut.