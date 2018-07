Ajax moet wachten op bedrag van dertig miljoen euro

Real Betis heeft bij Real Madrid navraag gedaan naar Marcos Llorente. De middenvelder ligt nog tot medio 2021 vast in de Spaanse hoofdstad, maar was afgelopen seizoen geen vaste waarde bij de Koninklijke . (Mundo Deportivo)

Duje Caleta-Car wordt bij Sevilla de opvolger van Clément Lenglet, die naar Barcelona gaat verkassen. Los Rojiblancos nemen de Kroaat voor een bedrag van tussen de tien en vijftien miljoen euro over van Red Bull Salzburg. (Diverse Spaanse media)

Sportief directeur Monchi wil eerst spelers verkopen alvorens hij dertig miljoen euro besluit over te maken naar Ajax.

Voor een bedrag van twaalf miljoen euro is Juan Bernat deze zomer op te halen bij Bayern München. Juventus is één van de geïnteresseerden, terwijl ook Schalke 04 en Atlético Madrid genoemd worden. (Diverse Italiaanse media)