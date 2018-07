Galatasaray verdient 2,4 miljoen euro aan verkoop van Belg

Luis Pedro Cavanda is vertrokken bij Galatasaray. De club uit Istanbul maakt bekend dat de verdediger voor 2,4 miljoen euro is verkocht aan Standard Luik. De rechtsback speelde dit seizoen al op huurbasis voor les Rouches.

Cavanda maakte in de zomer van 2016 voor 1,8 miljoen euro de overstap van Trabzonspor naar Galatasaray, maar een onuitwisbare indruk wist hij nooit te maken in Istanbul. Na dertien wedstrijden werd hij gestald bij Standard en de club van trainer Michel Preud’homme blijft nu dus gebruikmaken van de tweevoudig international van België.

De in Angola geboren Cavanda komt uit de jeugdopleiding van Standard Luik, maar ruilde die al vroeg in voor Lazio. Hij sloot zich aan bij de Onder-19 van de Romeinen en werd verhuurd aan Torino en Bari. In dienst van de hoofdstedelingen kwam Cavanda tot tachtig wedstrijden in het eerste elftal.

Cavanda is niet de eerste zomeraanwinst voor Preud’homme en consorten, want eerder legde men al Samuel Bastien, Mehdi Carvela-González, Konstantinos Laifis en Senna Miangue vast. Laatstgenoemde wordt gehuurd van Cagliari.