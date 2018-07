Atlético Madrid verliest aanvoerder na aanbieding uit Qatar

Gabi heeft Atlético Madrid verlaten. Al-Sadd maakt via de officiële kanalen bekend dat de middenvelder een tweejarig contract heeft getekend met een optie op een derde seizoen. De 34-jarige Gabi speelde sinds medio 2011 voor Atlético Madrid.

De aanvoerder komt uit de jeugdopleiding van los Colchoneros en brak door in het eerste elftal, maar werd later verhuurd aan Getafe en in de zomer van 2007 werd de voormalig jeugdinternational van Spanje transfervrij uitgeleide gedaan aan Real Zaragoza. Na vier seizoenen keerde Gabi terug in de hoofdstad.

Sindsdien won Gabi zes prijzen onder leiding van Diego Simeone: een landstitel, een Copa del Rey, tweemaal de Europa League, een Europese Super Cup en een Supercopa. Gabi, die nog een contract had voor één seizoen, speelde 413 wedstrijden voor Atlético en daarin was hij goed voor 10 doelpunten en 43 assists.

Zijn voormalige werkgever, Atlético dus, heeft een persconferentie voor dinsdagmiddag aangekondigd. Tijdens die bijeenkomst zal Gabi tekst en uitleg geven over zijn vertrek. Bij Al-Sadd zal hij samen komen te spelen met onder anderen Xavi Hernández.