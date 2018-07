Schalke laat enkelvoudig Spaans international definitief terugkeren naar LaLiga

Coke Andújar verruilt Schalke 04 definitief voor Levante, zo maken beide clubs via de officiële kanalen bekend. De 31-jarige Spaanse vleugelverdediger speelde afgelopen zes maanden al op huurbasis voor de club uit Valencia en keert nu dus definitief terug in zijn thuisland. Coke heeft zich tot medio 2022 aan Levante verbonden.

Het contract van de Spanjaard in Gelsenkirchen liep nog tot medio 2019. Levante heeft naar verluidt anderhalf miljoen euro neergeteld om Coke definitief over te nemen van Schalke. “De situatie is niet altijd gemakkelijk geweest voor hem, hij is veel geblesseerd geweest. Desondanks bleef hij altijd positief en heeft hij zich een echte teamspeler getoond. We wensen hem het beste bij Levante”, licht Christian Heidel, sportief directeur bij Schalke, het vertrek van Coke toe op de website van de club.

Schalke nam Coke in de zomer van 2016 over van Sevilla, maar door een zware knieblessure liep zijn dienstverband in Duitsland nooit uit op een succes. In de anderhalf jaar dat de verdediger voor Schalke speelde, kwam hij tot tien optredens en één doelpunt. Omdat hij geen vaste waarde was in Gelsenkirchen, lieten die Königsblauen hem in januari op huurbasis naar Levante vertrekken.

Tijdens zijn huurperiode in Spanje kwam Coke tot achttien wedstrijden en drie doelpunten, waarmee hij een belangrijk aandeel had in de handhaving van Levante in LaLiga. Na vijf jaar voor Sevilla te hebben gespeeld ging de verdediger in 2016 zijn eerste buitenlandse avontuur aan. Coke speelde eerder voor Rayo Vallecano.