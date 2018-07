Toptalent van Paris Saint-Germain stelt Arsenal toch nog teleur

Yacine Adli blijft bij Paris Saint-Germain. De zeventienjarige aanvallende middenvelder flirtte met een vertrek naar Arsenal, maar heeft nu dan toch besloten om bij PSG te blijven. Het talent heeft getekend tot de zomer van 2021.

Bronnen in Frankrijk meldden eind mei dat Adli een contractaanbieding voor drie seizoenen had afgewezen en dat hij dus transfervrij zou vertrekken uit het Parc des Princes. Hij zou zijn zinnen hebben gezet op een hereniging met Unai Emery bij Arsenal, maar heeft alsnog voor een langer verblijf bij les Parisiens gekozen.

De international van Frankrijk Onder-18, die ook gelinkt werd aan Manchester City, Bayern München en Borussia Dortmund, werd geboren in voorstad Vitry-sur-Seine en maakte vijf jaar geleden de overstap van US Villejuif naar PSG. Hij maakte in mei in de competitiewedstrijd tegen Caen zijn debuut.

“Ik hoop dat dit slechts het begin is van een mooie reis. Ik voelde de spanning wel in mijn buik toen ik het veld in kwam, maar uiteindelijk blijft het voetbal en verandert er niet veel. PSG is een team met geweldige spelers, het zijn allemaal sterren. Het is een pluspunt dat ik met hen samen kan spelen, ik hoop dat het me zal helpen in de toekomst”, zei Adli na afloop.