Ten Hag pleit voor variatie: ‘We willen de spelers handvatten geven’

Erik ten Hag wil Ajax komend seizoen in principe in een 4-3-3-formatie laten spelen, zo vertelt de oefenmeester in gesprek met Voetbal International. Hij wil zich echter niet vasthouden aan één bepaalde formatie en is van plan te gaan variëren om de tegenstander te verrassen. “Drie verdedigers is een optie, in bijvoorbeeld een 3-4-3 formatie”, stelt Ten Hag.

“Dat zal zeker ook gebeuren, dat kan plan B in een wedstrijd zijn, of misschien wel eens vanaf het begin tegen een bepaalde tegenstander. Maar plan A blijft het spelconcept met vier verdedigers, dat is aannemelijk. 4-3-3 dus, maar tegelijkertijd in ons balbezit moet dat weer 3-4-3 worden”, concludeert de oefenmeester, die daarmee doelt op een inschuivende verdediger.

“In de voorgaande jaren heeft Ajax veelal gespeeld met de punt naar achteren, met een controlerende middenvelder”, vervolgt Ten Hag, die afgelopen week met Ajax een trainingskamp belegde in Duitsland. “Vaak in de persoon van Lasse Schöne. Als wij straks Tadic hebben, of Labyad, maar ook Siem de Jong, dan zou het heel goed kunnen dat we weer met de punt naar voren gaan spelen.”

“Maar als we opbouwen, en een verdediger schuift in, dan moeten de half ruimtes ook weer bezet worden, dus staat het alweer anders. Het zijn bepaalde patronen, waar we nu ook tijdens de trainingen aandacht aan besteden. We willen de spelers handvatten geven, zodat we optimaal kunnen variëren in de speelwijze”, besluit Ten Hag.