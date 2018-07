Kritiek doet Neymar niets: ‘Ze praten te veel en gaan naar huis’

Brazilië boekte maandag een 2-0 overwinning op Mexico en plaatste zich daardoor voor de kwartfinale van het WK. Neymar opende de score en bereidde de tweede treffer voor en was dus opnieuw belangrijk voor het team van bondscoach Tite. Na afloop werd hij echter hevig bekritiseerd door het Mexicaanse kamp.

Bondscoach Juan Carlos Osorio beklaagde zich bijvoorbeeld over het theatrale gedrag van ‘clown’ Neymar en noemde hem verder een ‘schande voor het voetbal’. De 26-jarige Neymar haalt er zijn schouders over op: “Ze praten te veel en gaan naar huis. Ik wil ons hele team feliciteren”, aldus Neymar in de Braziliaanse media.

“In wedstrijden zijn er altijd momenten waarop je lijdt. Dit zijn moeilijke wedstrijden en Mexico is een geweldige ploeg, maar wij hebben veel klasse laten zien. Wij aanvallers moeten de doelpunten maken, want we weten dat we achterin heel sterk zijn”, vervolgt de 88-voudig international, die in deze caps 56 keer scoorde.

Neymar schreeuwde het uit toen Miguel Layún op zijn voet ging staan, maar uit de herhaling bleek dat het weliswaar waarschijnlijk een opzettelijke actie was, maar niet dat Layún zijn tegenstander overdreven veel pijn berokkende. “Het was oneerlijk. De bal was niet in het spel en we waren buiten het veld”, aldus Neymar, die komende vrijdag tegenover België of Japan staat.