Internazionale presenteert na De Vrij nog een langverwachte aanwinst

Internazionale heeft zich officieel versterkt met Kwadwo Asamoah. Via de officiële kanalen maken i Nerazzurri bekend dat de verdediger annex middenvelder een driejarig contract heeft ondertekend, dat hem tot medio 2021 aan de club verbindt. Asamoah wordt door Internazionale transfervrij overgenomen van Juventus.

Asamoah speelde zes jaar in Turijn, waar zijn contract nu afliep. Sinds 2012 kwam de 69-voudig Ghanees international tot 156 wedstrijden in het shirt van Juventus, dat hem overnam van Udinese. Eerder speelde Asamoah in het shirt van AC Bellinzona, Torino en Liberty Professionals Accra. Met Juventus won hij afgelopen seizoenen onder meer zes keer de Italiaanse landstitel en drie keer de Coppa Italia.

Afgelopen seizoen kwam Asamoah tot 26 wedstrijden voor la Vecchia Signora. Het hing nu al een tijdje in de lucht dat de 29-jarige Ghanees aan de slag zou gaan bij Internazionale, maar die club heeft zijn komst nu wereldkundig gemaakt. Eerder op de dag maakte de club uit Milaan ook de transfer van Stefan de Vrij bekend, die een vijfjarig contract ondertekende bij Internazionale.

Naast De Vrij en Asamoah haalde Internazionale deze zomer al de nodige versterkingen binnen. Eerder hengelden i Nerazzurri Radja Nainggolan (AS Roma), Lautaro Martínez (Racing Club), Federico Dimarco (FC Sion) en Matteo Politano (Sassuolo) binnen.