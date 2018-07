Neves stelt Engelse clubs teleur en verlengt bij Wolverhampton

Rúben Neves heeft zijn contract bij Wolverhampton Wanderers verlengd. De Portugese middenvelder heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw vijfjarig contract en ligt nu vast tot medio 2023 bij de Engelse promovendus. Neves maakte een jaar geleden voor 17,9 miljoen euro de overstap van FC Porto naar the Wolves en werd in zijn eerste seizoen in Engeland door de supporters en zijn medespelers uitgeroepen tot Speler van het jaar.

Neves leverde een grote bijdrage aan de behaalde landstitel in de Championship. Hij kwam tot 42 competitiewedstrijden en was daarin goed voor zes doelpunten. Ondanks zijn sterke seizoen in Engeland werd hij door de bondscoach van Portugal niet opgenomen in de WK-selectie.

Sportief directeur Kevin Thelwell is enorm verheugd dat Wolverhampton Wanderers de Portugees een jaar langer heeft weten te binden. “Ruben is een buitengewone toevoeging voor onze selectie gebleken sinds zijn komst vorig jaar en hij heeft deze nieuwe deal zonder twijfel verdiend”, aldus Thelwell op de clubwebsite.

Diverse clubs uit de Premier League hadden het oog laten vallen op Neves, maar de middenvelder heeft dus gekozen voor een langer verblijf in het Molineux Stadium. “Het is geen geheim dat er interesse was van andere clubs, maar Ruben is heel volwassen voor zijn leeftijd en houdt ervan om deel uit te maken van de Wolves-familie. Hij en zijn jonge gezin hebben het hier goed naar hun zin.”