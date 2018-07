‘Clown’ Neymar krijgt veeg uit de pan: ‘Een schande voor het voetbal’

Door een 2-0 nederlaag tegen Brazilië kwam er maandagmiddag een einde aan het WK van Mexico. Neymar en Roberto Firmino scoorden voor de Goddelijke Kanaries en zorgden er zo voor dat de Mexicanen voor de zevende keer op rij strandden in de achtste finales van een mondiaal eindtoernooi. Juan Carlos Osorio, bondscoach van Mexico, was na afloop niet te spreken over het gedrag van Neymar.

De aanvaller reageerde enigszins overdreven toen Miguel Layún bewust op zijn enkel ging staan, terwijl hij op de grond lag. “Jammer genoeg hebben we veel tijd verloren door een speler, het is een schande voor het voetbal”, zegt Osorio tegenover verschillende Mexicaanse media zonder de naam van Neymar te noemen. “We zijn zo ons ritme verloren. Dit is een slecht voorbeeld voor de wereld en de kinderen die voor de televisie zitten te kijken.”

“Er mag niet zoveel geacteerd worden tijdens een wedstrijd. Op gegeven moment lag het spel vier minuten stil, dat mag niet gebeuren”, concludeert de Colombiaanse bondscoach van Mexico. “De scheidsrechter was duidelijk op de hand van Brazilië. Hij zei niets van het gedrag van Neymar en dat maakte mijn spelers boos. Voetbal is een spel voor mannen, niet voor clowns. We hebben laten zien dat we een hoog niveau kunnen halen. We waren alleen niet efficiënt voorin.”

“Hij ging op me staan, dat is niet eerlijk. Dat kan je niet doen. Ze praatten veel, maar gaan nu naar huis”, zegt Neymar op de Braziliaanse televisie over de Mexicanen. Martin O’Neill, bondscoach van Ierland, noemt de actie van de aanvaller tegenover ITV ‘zielig’. “Heel zielig. Zelfs al is de actie van Layún een rode kaart waard, hij voelt nauwelijks pijn. Hij zou zomaar uit een griepinjectie kunnen komen alsof hij geopereerd is.”