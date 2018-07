PSV’er wil opstaan als leider: ‘Ik denk dat het ook verwacht wordt’

Bart Ramselaar wil het komende seizoen één van de leiders van PSV zijn. Dat zegt de 22-jarige middenvelder tegenover Omroep Brabant. De middenvelder gaat zijn vijfde seizoen in de Eredivisie in en hoopt van grote waarde te zijn voor de ploeg van trainer Mark van Bommel.

Onlangs werd bekend dat Phillip Cocu werd aangesteld bij Fenerbahç en zijn vertrekt kwam voor Ramselaar als een verrassing. "Dat was aan de ene kant wel moeilijk", aldus Ramselaar. "We hebben toch twee jaar samen gewerkt en hij heeft mij gehaald toen ik bij FC Utrecht speelde. Hij had vertrouwen in mij, maar nu moet ik me bewijzen en het vertrouwen in mezelf behouden.”

Als opvolger werd Van Bommel aangesteld door PSV. De oud-international begint aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. Eerder was hij al jeugdtrainer bij de Eindhovenaren en assistent van Bert van Marwijk bij de nationale ploeg van Saudi-Arabië en die van Australië op het WK. "Hij gaf meteen duidelijk aan waar hij heen wilde en hoe hij wilde spelen. Daar zijn we meteen mee aan de slag gegaan op de training."

Ramselaar staat voor zijn derde seizoen bij PSV en wil een leidende rol op zich nemen. "Op die manier kan ik ook belangrijk zijn voor het team, omdat er veel jonge jongens bij zitten. Dit wordt mijn derde jaar bij PSV, dus ik denk dat een leidersrol ook min om meer verwacht wordt van mij."