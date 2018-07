Anderlecht haalt voormalig ‘Belofte van het Jaar’ terug naar België

Landry Dimata keert komend seizoen terug in de Belgische Jupiler Pro League. De twintigjarige spits wordt door Anderlecht voor een jaar gehuurd van VfL Wolfsburg, terwijl Paars-Wit tevens een optie tot koop heeft bedongen op de Belgisch jeugdinternational. Dimata speelde sinds vorige zomer voor die Wölfe.

VfL Wolfsburg telde tien miljoen euro neer om Dimata los te weken bij KV Oostende, maar in zijn eerste seizoen in Duitsland groeide hij niet uit tot een vaste waarde. De spits speelde 24 wedstrijden voor die Wölfe, waarin hij geen enkele keer wist te scoren. Nu keert hij dus weer terug in België, waar hij zich bij KV Oostende in de kijker speelde bij verschillende Europese clubs.

In seizoen 2016/17 kwam Dimata tot 14 treffers in 34 wedstrijden voor KV Oostende, waarna hij werd uitgeroepen tot Belofte van het Jaar. VfL Wolfsburg ging vervolgens aan de haal met spits, die eerder voor Standard Luik en RAEC Mons speelde. De in Brussel opgegroeide Dimata gaat bij Anderlecht met rugnummer negen spelen en kwam in zijn eerste wedstrijd voor Anderlecht tegen RWDM (0-1) direct tot een treffer.

Anderlecht heeft zich al flink geroerd op de transfermarkt. Kenny Saief (AA Gent), Ognjen Vranjes (AEK Athene), Elias Cobbaut (KV Mechelen), Evgen Makarenko (KV Kortrijk), Luka Adzic (Rode Ster Belgrado), Kristal Abazaj (Skënderbeu), Ilias Moutha-Sebtaoui (Manchester United), Thomas Didillon (FC Metz), Knowledge Musona en Antonio Milic (beide KV Oostende) kwamen reeds naar de club uit Brussel.