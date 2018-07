Arsenal telt miljoenen neer en heeft defensieve versterking officieel binnen

Arsenal heeft Sokratis Papastathopoulos officieel binnen, zo maakt de Engelse club via officiële kanalen bekend. De Griekse verdediger komt over van Borussia Dortmund en ondertekent in Londen een ‘long-term contract’. Officieel doen the Gunners geen uitlatingen over de transfersom, maar naar verluidt maakt Arsenal circa achttien miljoen euro neer voor Soktratis.

De 79-voudig Grieks international gaat bij Arsenal spelen met rugnummer vijf en is na Stephan Lichtsteiner en Bernd Leno de derde zomerse versterking voor the Gunners. Zijn contract bij Borussia Dortmund liep nog tot medio 2019, waardoor Soktratis relatief goedkoop kan worden opgepikt door Arsenal. De verdediger speelde sinds 2013 in het shirt van Borussia Dortmund, dat hem destijds voor een kleine tien miljoen euro overnam van Werder Bremen.

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 2 Jul 2018 om 9:16 (PDT)

Soktratis kwam afgelopen vijf jaar tot 198 wedstrijden in het shirt van die Borussen, waarin hij tien keer trefzeker was. Eerder speelde de dertigjarige verdediger in het shirt van Genoa, AC Milan, AEK Athene, Niki Volos en Apollon Petalidiou. Met de komst van Sokratis speelt Arsenal in op de afwezigheid van Laurent Koscielny, die nog tot december aan de kant staat met een zware achillespeesblessure.

Borussia Dortmund haalde met Abdou Diallo vorige week al de opvolger van Sokratis in huis. De Franse verdediger werd voor circa dertig miljoen euro overgenomen van 1.FSV Mainz 05. Eerder namen die Borussen afscheid van Gonzalo Castro (VfB Stuttgart), Dominik Reimann (Holstein Kiel) en Roman Weidenfeller (gestopt), terwijl Mikel Merino na een huurperiode definitief de overstap maakt naar Newcastle United.