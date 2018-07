Maandag, 2 Juli 2018

Ajax wil na Blind nóg een speler van Manchester United

Southampton gaat West Ham United aftroeven in de strijd om Marlon Santos. The Saints hebben voor ruim elf miljoen euro een akkoord bereikt met Barcelona over een transfer van de verdediger. (Daily Mirror)

Heurelho Gomes staat mogelijk voor een terugkeer naar Brazilië. De voormalige doelman van PSV gaat transfervrij vertrekken bij Watford en is in beeld bij zijn oude club Cruzeiro. (Daily Mirror)

Behalve Daley Blind hoopt Ajax nog een speler van Manchester United aan te trekken. Argentijns international Marcos Rojo staat op het lijstje van de Amsterdammers. (Diverse Argentijnse media) Argentijns international Marcos Rojo staat op het lijstje van de Amsterdammers.

Tottenham Hotspur is niet de enige Engelse club met interesse in Alassane Pléa. De spits van OGC Nice is eveneens in beeld bij West Ham United, Newcastle United en Fulham. (Diverse Engelse media)

Steven NZonzi gaat Sevilla vertellen dat hij wil vertrekken zodra hij teruggekeerd is van het WK. Arsenal is een van de clubs met bovengemiddelde interesse in de Frans international. (The Sun)