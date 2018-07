Mexico strandt opnieuw in achtste finales na nederlaag tegen Brazilië

Brazilië heeft ten koste van Mexico de kwartfinale van het WK bereikt. De Goddelijke Kanaries waren met 2-0 te sterk voor de ploeg van bondscoach Juan Carlos Osorio, dankzij treffers van Neymar en Roberto Firmino in de tweede helft. In de volgende ronde nemen de Brazilianen het op tegen België of Japan. Voor Mexico komt er zo voor de zevende keer op rij een einde aan het WK in de achtste finales.

Mexico was eerder in het toernooi te sterk voor Duitsland (0-1) en begon met een soortgelijke strijdwijze aan het duel met Brazilië, dat zich met twee zeges en één remise wist te plaatsen voor de achtste finales. De eerste mogelijkheid van de wedstrijd was voor Hirving Lozano, die de bal in het strafschopgebied oppikte en vervolgens zijn poging gekeerd zag worden door Miranda. Even later leek de verdediger van Internazionale een kans van Mexico in te leiden, maar Javier Hernández kon de bal in het strafschopgebied niet meenemen.

Naarmate de eerste helft vorderde, werd Brazilië steeds sterker. Zo voorkwam de Mexicaanse doelman Guillermo Ochoa een doelpunt van Neymar, terwijl Gabriel Jesus een schot geblokt zag worden. Philippe Coutinho schoot de rebound vervolgens over. Even later was Gabriel Jesus opnieuw betrokken bij een kansrijke situatie, maar de inzet van de aanvaller van Manchester City werd ternauwernood uit de doelmond weggewerkt.

In de rust besloot de Mexicaanse bondscoach Osorio te wisselen en Rafael Márquez te vervangen door Miguel Layún. Vijf minuten na rust was Brazilië andermaal dicht bij een treffer, maar opnieuw wist Ochoa een schot van Coutinho uit het doel te tikken. Kort daarna was de Mexicaanse doelman echter kansloos, toen een voorzet van Willian aan hem voorbij ging en bij de tweede paal werd binnengegleden door Neymar: 1-0. Osorio wisselde vervolgens opnieuw en bracht Jonathan Dos Santos en Raúl Jiménez in het veld.

De beste kansen bleven echter voor Brazilië. Paulinho was dicht bij een treffer, maar zag Ochoa Mexico in de wedstrijd houden. Aan de andere kant tikte Alisson Becker een inzet van Carlos Vela over het doel. Mexico moest in de slotfase aanvallender gaan spelen in de zoektocht naar de gelijkmaker, waardoor er meer ruimte kwam voor Brazilië. Willian en Neymar kregen mogelijkheden om de wedstrijd in het slot te gooien, maar uitblinker Ochoa wist tot twee keer toe een tweede Braziliaanse treffer te voorkomen.

Andrés Guardado kreeg nog een schietkans, maar zag zijn poging geblokt worden. In de slotminuten maakte invaller Firmino aan alle onzekerheid een einde door de 2-0 tegen de touwen te werken. De spits van Liverpool werd bediend door Neymar en gooide het duel zodoende op slot. Brazilië plaatst zich dankzij de zege op Mexico voor de kwartfinale van het WK, waarin de Goddelijke Kanaries het gaan opnemen tegen België of Japan.