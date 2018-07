Stefan de Vrij tekent tot medio 2023 en is speler van Internazionale

Stefan de Vrij is officieel speler van Internazionale. De club uit de Serie A heeft de komst van de Oranje-international op de clubwebsite bevestigd. De 26-jarige verdediger heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot de zomer van 2023. De transfer van De Vrij komt niet uit de lucht vallen, want eerder bevestigde hij tegenover diverse media zijn overstap naar Inter al.

"Ik heb voor vijf jaar getekend. Ik heb er veel zin in. Het sportieve traject van Internazionale sprak me het meest aan", zei De Vrij vorige maand al tegenover De Telegraaf. Het was al een tijdje duidelijk dat de verdediger zijn aflopende contract bij Lazio niet ging verlengen. Verschillende Europese topclubs, waaronder Manchester United, Liverpool en Juventus, werden gelinkt aan De Vrij, maar het was nu al een tijdje duidelijk dat hij naar i Nerazzurri zou gaan verkassen.

Piero Ausilio, technisch directeur bij Internazionale, liet in een eerder stadium al weten dat De Vrij naar Milaan kwam. "Iedereen weet waar De Vrij volgend seizoen speelt. Wij hebben altijd respect gehad voor hem, voor Lazio en voor onze eigen spelers. Hij heeft zich nooit ingehouden in wedstrijden van Lazio en hij zal zo blijven spelen. Hij is professioneel, net als wij en Lazio."

Lazio nam De Vrij in 2014 voor zeven miljoen euro over van Feyenoord, maar kon afgelopen jaar geen overeenstemming bereiken over een nieuw contract, waardoor hij transfervrij vertrekt. De Oranje-international speelde totaal 118 wedstrijden in het shirt van de Romeinen, waarin hij voor 10 doelpunten en 5 assists zorgde.