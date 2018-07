Clubicoon verlengt bij Vitesse: ‘Uit de aanbieding sprak veel waardering’

Edward Sturing heeft maandag zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij Vitesse. De assistent-trainer blijft nu tot medio 2021 aan de club verbonden. Na het ontslag van Henk Fraser vorig seizoen nam Sturing het stokje over in het slot van de competitie. Het komende seizoen gaat hij aan de slag als rechterhand van de Russische trainer Leonid Slutsky.

“Vitesse is mijn club”, reageert Sturing op de clubsite. “Ik zit uitstekend op mijn plek en blijf graag mijn steentje bijdragen om de ambities van de club waar te maken. Uit de contractaanbieding voor drie seizoenen sprak veel waardering. Hopelijk kunnen we ook dit seizoen de supporters weer trots laten zijn op de club.”

Technisch directeur Marc van Hintum laat weten blij te zijn met het nieuwe contract van Sturing. “Het verlengen van het contract van Edward is belangrijk voor de continuïteit van de club. Bij Vitesse is kwaliteit altijd leidend, en als het even kan combineren we dat met mensen die een geel-zwart hart hebben. Edward is loyaal aan Vitesse, kent de manier van werken en spelen en draagt in alles uit een trotse Vitessenaar te zijn.”

Als speler kwam Sturing in totaal elf seizoenen uit voor Vitesse en begon daarna aan zijn carrière als trainer. Hij bekleedde diverse functies binnen de club uit Arnhem en maakte in 2006 de overstap naar PSV, waar hij werkte als het hoofd van de jeugdopleiding. Later was hij nog hoofdtrainer bij FC Volendam en assistent bij de Turkse clubs Gençlerbirligi en Kayseri Erciyesspor. In 2014 keerde hij weer terug naar GelreDome, waar een tribune naar hem is vernoemd.