Watford doet voor tien miljoen zaken met Bologna en haalt verdediger

Watford heeft zich versterkt met Adam Masina. De 24-jarige linksback komt over van Bologna en heeft zijn handtekening gezet onder een vijfjarg contract bij de club uit de Premier League, zo maken The Hornets maandagmiddag bekend. Volgens diverse Engelse en Italiaanse media is een bedrag van tien miljoen euro gemoeid met de transfer.

In zijn eerste seizoen in het eerste elftal speelde hij met Bologna in de Serie B en in dat jaar werd hij uitgeroepen tot Voetballer van het Jaar van het tweede niveau in Italië. De voormalig jeugdinternational kwam in totaal tot 131 officiële wedstrijden voor Bologna, waarvan 99 competitiewedstrijden. “In de afgelopen seizoenen heeft Masina zich ontwikkeld tot een van de beste linksbacks van de Serie A”, omschrijft Watford de aankoop op de clubwebsite.

De linkervleugelverdediger werd in Marokko geboren, maar speelde als jeugdinternational voor Italië. Hij werd geadopteerd door een Italiaanse familie en nam de achternaam van zijn adoptieouders aan. De Marokkaanse bond heeft diverse keren geprobeerd om hem uit te laten komen voor de nationale ploeg van Marokko, maar daar heeft Masina geen trek in.