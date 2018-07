Emmen pikt versterking op bij Dordrecht: ‘Zien in hem een buitenkansje’

Jafar Arias vervolgt zijn loopbaan bij FC Emmen, zo maakt de club via zijn officiële kanalen bekend. De 23-jarige aanvaller komt over van FC Dordrecht en ondertekent bij de Eredivionist een eenjarig contract, met een optie voor nog één seizoen. Arias is de vijfde versterking voor het gepromoveerde FC Emmen.

Eerder verzekerde FC Emmen zich van de komst van Caner Cavlan, Jason Bourdouxhe, Wouter Marinus en Luciano Slagveer. “Toen FC Emmen zich voor mij meldde, was ik heel blij. De stap omhoog naar de Eredivisie vind ik fantastisch, dus ik hoefde niet lang te denken over het aanbod van Emmen. Ik wil laten zien dat ik mij als spits kan handhaven in de Eredivisie”, zegt Arias op de website van zijn nieuwe werkgever.

De aanvaller speelde sinds 2015 voor FC Dordrecht, dat hem drie jaar geleden overnam van FC Groningen. Zijn contract bij de Schapenkoppen liep nog tot medio 2019. “Jafar heeft zich afgelopen seizoen bewezen als een sterke, doelgerichte spits. Een aanvaller die oog heeft voor z’n medespelers, maar ook de momenten waar hij voor zichzelf succesvol kan zijn eruit pikt en de bal in het mandje legt”, zegt Emmen-directeur Ben Haverkort op de website van de club.

“Bovendien denken wij dat hij in potentie nog kan groeien en dat hij zich nog verder kan ontwikkelen. Wij zien in Jafar een buitenkansje welke we niet kunnen laten liggen”, vervolgt Haverkort. “De selectie krijgt inmiddels steeds meer vorm, want ook hebben we inmiddels overeenstemming bereikt over het op amateurbasis aanhaken van Daniël Camara-Bos, Robbert de Vos, Henk Bos en Kasper Oldenburger.”