AZ bindt Taabouni: ‘Binnen drie jaar wil ik naar het eerste elftal’

Mohamed Taabouni heeft maandag zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2021 bij AZ. Het betreft de eerste verbintenis voor het talent uit de eigen jeugdopleiding. De zestienjarige middenvelder speelt sinds 2013 voor AZ en is uitgegroeid tot jeugdinternational. Ondanks zijn jonge leeftijd mag hij zich in de voorbereiding op het nieuwe seizoen laten zien bij Jong AZ.

Taabouni maakte vijf jaar geleden de overstap van de amateurs van Olympia Haarlem naar de club uit Alkmaar. Het afgelopen seizoen speelde hij bij AZ Onder-17. “Dit is echt fantastisch”, reageert Taabouni op de clubwebsite op zijn eerste contract. “Ik heb er lang voor gewerkt en het betaalt zich nu uit.”

Het talent is gebrand om het te maken bij AZ. “Dit is pas het begin, maar er komen mooie dingen aan. Ik heb heel veel vertrouwen van de club gekregen en ik hoefde niet lang na te denken om dit contract te tekenen”, klinkt het. “Binnen drie jaar wil ik naar het eerste elftal. Daar ga ik mijn best voor doen.”

Directeur voetbalzaken Max Huiberts is blij dat AZ Taabouni heeft weten vast te leggen. “Mo is een speler met enorm veel potentie”, aldus Huiberts. “We zijn dan ook ontzettend blij dat we hem aan ons hebben kunnen binden. Hij is pas zestien, maar heeft al meegespeeld bij Onder-19 en draait op dit moment de voorbereiding mee bij Jong AZ. Dat zegt veel over zijn ontwikkeling. Het is mooi dat we iemand die de gehele jeugdopleiding heeft doorlopen nu kunnen belonen met een contract.”