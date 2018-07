Ajax verlengt aflopende verbintenis Lamprou met één seizoen

Ajax heeft het aflopende contract van Kostas Lamprou met één seizoen verlengd, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. De Griekse doelman ligt zodoende tot de zomer van 2019 vast bij de Amsterdammers. Lamprou staat sinds vorige zomer onder contract bij Ajax, dat hem destijds transfervrij overnam van Willem II.

Lamprou was afgelopen seizoen derde doelman bij Ajax, achter André Onana en Benjamin van Leer. De 26-jarige sluitpost speelde tot dusver twee officiële duels voor de Amsterdammers: de bekerwedstrijd tegen ASV De Dijk (1-4 zege) en de laatste competitiewedstrijd tegen Excelsior (1-2 zege). Verder kwam Lamprou, die eerder voor Feyenoord, Excelsior en Willem II speelde, tot tien wedstrijden voor Jong Ajax.

In februari gaf zijn zaakwaarnemer Winnie Haatrecht aan dat de Griek uitzicht wil houden op speeltijd. “Stel dat Onana vertrekt, dan kan zijn situatie eventueel veranderen. Alles draait om zijn uitzicht op speeltijd. Maar Kostas staat er in heel Nederland goed op. Hij is gewoon een heel goede keeper en in Nederland weet men dat ondertussen ook wel”, zo liet de belangenbehartiger van Lamprou destijds weten aan Voetbal International.