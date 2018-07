Van der Vaart: ‘Je weet het niet, twee miljoen netto en we zijn er’

Rafael van der Vaart trainde maandag voor het eerst mee met de selectie van PEC Zwolle. Na afloop stond de 109-voudig Oranje-international verschillende media te woord, waaronder RTV Oost. De 35-jarige middenvelder maakte bekend dat hij na twee weken teruggaat naar Denemarken: “Ik ga gewoon lekker meetrainen twee weken.”

“Ik vind het überhaupt super dat het mogelijk is en dat PEC Zwolle dat toelaat. Het is een fantastisch team, ze kunnen allemaal ballen, dat zie je. Daar houd ik van natuurlijk. Waar het toe leidt, ik wil het liefst in Denemarken blijven voetballen, want we wonen daar en dan wil je natuurlijk dicht bij je familie blijven. Dus dan is in principe Nederland geen optie, maar in het voetbal weet je het nooit. Zo eerlijk moet je ook zijn", aldus de routinier.

Trainer John van 't Schip is blij dat Van der Vaart zich heeft gemeld: "Je ziet dat hij nog steeds een goede, gouden, linkerpoot heeft. Het overzicht. Hij is natuurlijk ook fysiek niet helemaal waar hij moet wezen op dit moment, maar dat wisten we. Dat weet hij en daarom geven we hem die gelegenheid de komende weken. Misschien langer, dat ligt er een beetje aan hoe dingen zich gaan ontwikkelen.”

In gesprek met FOX Sports benadrukte Van der Vaart dat het plan is om in Denemarken aan het voetballen te komen. "We gaan het zien. Ik heb natuurlijk geen stress van bepaalde deadlines. In het voetbal moet je nooit dingen uitsluiten. (…) Maar om buiten je gezin in Nederland te wonen, dat vind ik een lastige keus. De kans is niet groot, maar je weet het niet. Twee miljoen netto en we zijn er", grapte Van der Vaart.