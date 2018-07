Vader van WK-kwartfinalist onthult medische keuring in Londen

Lucas Torreira gaat na het WK hoogstwaarschijnlijk aan de slag bij Arsenal. De middenvelder van Sampdoria, deze zomer actief op het mondiale eindtoernooi in Rusland, zal zich na zijn verplichtingen met de nationale ploeg van Uruguay melden in Londen om een medische keuring te ondergaan bij Arsenal, zo meldt zijn vader.

“Ik wil het beste voor mijn zoon en ik weet ook dat Arsenal veel interesse in hem heeft getoond”, zegt Ricardo Torreira in gesprek met Radio CRC. Vader stelt dat Torreira zo goed als zeker bij de Londenaren gaat spelen. “Het is nog niet definitief of officieel, want hij heeft nog niets getekend, maar er is een grote kans dat de toekomst van Lucas in Engeland zal zijn.”

“Er deden zich geen problemen voor bij de onderhandelingen en het laatste nieuws is dat, wanneer het WK voorbij is, hij naar Londen gaat voor de medische keuring”, besluit de vader van Torreira. Als een verrassing komt het nieuws niet, want eerder maakte Massimo Ferrero, de voorzitter van Sampdoria, bekend dat de 22-jarige middenvelder is verkocht aan een bepaalde club.

“Torreira is voor dertig miljoen euro vertrokken. Ik heb hem van Pescara overgenomen toen niemand in hem geloofde. We hebben het risico genomen en we hebben gewonnen, we hebben slechts drie miljoen euro voor hem betaald. Het geld dat nu binnenkomt wordt gebruikt om de club gaande te houden”, aldus Ferrero over Torreira, die nu nog tot medio 2022 vastligt in Italië.