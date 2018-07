‘PSG bereikt persoonlijk akkoord en hoopt op deal van 42 miljoen’

Leonardo Bonucci is op weg naar Paris Saint-Germain. Le Parisien claimt dat de verdediger van AC Milan een persoonlijk akkoord heeft bereikt met de Franse topclub. Het is nu de vraag in hoeverre de club van trainer Gennaro Gattuso zit te wachten op het vertrek van de stopper, die afgelopen zomer overkwam van Juventus.

Naar verluidt moet PSG ongeveer 42 miljoen euro betalen om de 31-jarige Bonucci, die tot medio 2022 vastligt bij i Rossoneri, te strikken. Milan zou volgens de Franse krant openstaan voor een transfer, aangezien men zich moet houden aan de regelgeving omtrent Financial Fair Play. Door de financiële malaise werd Milan door de UEFA al uitgesloten van Europees voetbal voor komend seizoen.

PSG zou naar verluidt voldoende slagkracht hebben om Bonucci binnen te hengelen, ook zonder de Financial Fair Play-regels te verwaarlozen. Bonucci kwam afgelopen seizoen 42 keer in actie voor Milan en scoorde in die duels twee keer. De aanvoerder van Milan zou naast Gianluigi Buffon de tweede Italiaan van naam zijn die zich binnenkort gaat aansluiten bij PSG.

Les Parisiens hebben maandagmiddag in ieder geval wat meer geld op de rekening gestort gekregen om de komst van Bonucci te realiseren, aangezien de club heeft bekendgemaakt dat Jonathan Ikoné naar Lille is verkast. De aanvaller, die voor naar verluidt vijf miljoen euro van club verandert, heeft voor vijf jaar getekend bij de club uit Noord-Frankrijk.