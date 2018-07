Manu maakt transfervrije overstap naar Europa League-deelnemer: ‘Heel blij’

Elvis Manu gaat aan de slag bij Akhisarspor, zo maakt de Turkse bekerwinnaar bekend via de officiële kanalen. De 24-jarige aanvaller komt transfervrij over van Gençlerbirligi, waar zijn contract vanwege de degradatie van de club werd ontbonden. De voormalige aanvaller van onder meer Feyenoord, Excelsior en Brighton & Hove Albion heeft voor drie jaar getekend bij zijn nieuwe club.

“Ik ben heel blij dat ik nu onderdeel uitmaak van de Akhisarspor-familie. Ik kan niet wachten om te beginnen. Ik ben ook weer terug in de Europa League!”, schrijft hij op zijn Instagram-account. Akhisarspor eindigde het afgelopen seizoen als de nummer elf van de Turkse Süper Lig en won door in de finale met 3-2 af te rekenen met Fenerbahçe afgelopen seizoen de eerste hoofdprijs in de clubgeschiedenis.

Akhisarspor wordt voor Manu na een seizoen Gençlerbirligi zijn tweede Turkse werkgever. De aanvaller begon zijn loopbaan bij Feyenoord en stond tussen 2012 en 2015 onder contract in De Kuip. De Rotterdammers leenden hem uit aan Excelsior en SC Cambuur, voordat hij in 2015 naar Brighton vertrok. Voor the Seagulls speelde hij uiteindelijk tien duels en de toen nog in de Championship uitkomende ploeg verhuurde hem aan achtereenvolgens Huddersfield Town en Go Ahead Eagles.