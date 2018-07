Kovac prijst invloed Van Gaal en Robben bij Bayern: ‘Die willen we behouden’

Niko Kovac geeft maandag tekst en uitleg over zijn plannen met Bayern München. De nieuwe trainer van der Rekordmeister zegt op de persconferentie dat hij gaat voortborduren op de speelstijl die sinds de komst van Louis van Gaal in München gemeengoed is. “Die willen we behouden, maar zullen we waar nodig aanpassen, bijvoorbeeld tijdens een wedstrijd”, vertelt de voormalig trainer van Eintracht Frankfurt.

Kovac vertelt dat hij onder meer vertrouwt in de ervaren krachten in de ploeg, zoals Franck Ribéry en Arjen Robben, die hun contract met een seizoen hebben verlengd. “Dat zijn twee spelers van wereldklasse, die voor Bayern veel hebben betekend. Het zijn twee impulsieve mensen, maar ik weet hoe zij denken. Ik zal met hen in gesprek gaan en hen vertellen hoe belangrijk ze zijn”, wordt Kovac geciteerd door diverse Duitse media.

“Het zijn leiders en voorbeelden als profs. Ze werken iedere dag hard aan zichzelf, soms misschien wat te hard.” Ook Robert Lewandowski behoort inmiddels tot de oudgedienden bij Bayern. De Pool wordt gelinkt met een uitgaande transfer, maar Kovac verwacht dat de spits blijft. “Hij heeft een contract tot 2021. Ik heb met hem gebeld en hij weet hoe ik erover denk. Ik vind hem een spits van wereldklasse die in de toekomst nog veel kan betekenen voor de club.”

De Kroaat hoopt ook dat Jérôme Boateng niet gaat verkassen. “Ik had in Frankfurt ook al een Boateng. Het zijn allebei mooie figuren. Zo blij als ik met Kevin-Prince was in Frankfurt, zo blij zal ik in München zijn met Jérôme”, aldus Kovac, die vertrouwen houdt in Renato Sanches. “Hij heeft vaardigheden die je niet zo vaak in de Bundesliga tegenkomt. Ik hoop dat hij deze uitdaging hier aangaat en uiteindelijk een succes zal zijn.”