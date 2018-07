Jeugdinternational van IJsland strijkt neer in Rotterdam: ‘Een familieclub'

Excelsior huurt Mikael Anderson dit seizoen van het Deense FC Midtjylland, zo meldt de Eredivisionist maandagmiddag via de officiële kanalen. De twintigjarige aanvaller, die bij voorkeur als linkervleugelspeler speelt, zegt op de clubsite dat hij ‘sterker’ wil worden bij Excelsior: “Ik wilde al langer naar Nederland komen en nu gebeurt dat dus.”

“Ik heb er veel zin in om bij Excelsior te beginnen. Om de club en mijn teamgenoten beter te leren kennen. Mijn eerste indruk van Excelsior is positief. Het is een familieclub, dat heb ik in de eerste uren al gemerkt. De mensen hier zorgen voor elkaar. Ik werd vanochtend al meteen ontvangen als één van hen en dat is natuurlijk fijn voor mij als nieuwkomer."

Anderson hoorde via zijn zaakwaarnemer van de interesse van Excelsior. Een van de belangrijkste reden om voor Excelsior te kiezen, was de mening van een van zijn vrienden, voormalig Excelsior-speler Ninos Gouriye met wie hij samenspeelde bij Vendsyssel FF. “Ik heb hem gevraagd wat voor club Excelsior is en hij vertelde al dat het een familiaire club is die goed voetbal wil spelen. Ik had daarna meteen een positief gevoel bij Excelsior.”

Mikael Anderson, kind van een IJslandse moeder en een Jamaicaanse vader, is jeugdinternational van IJsland en heeft al een A-interland achter zijn naam staan. “Dat was geen officiële wedstrijd, dus ik kan nog steeds kiezen. Natuurlijk is het een lastige keuze, maar zoals ik het nu zie, kies ik voor IJsland. Ik heb geen familie in Denemarken en daarom ga ik vanwege mijn familie nu voor IJsland.”